Asesinan a empleado de taller mecánico en Zamora, Michoacán: Homicidas escapan en motos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 23:58:37
Zamora, Mich., a 25 de agosto de 2025.- La violencia volvió a golpear a Zamora la tarde de este lunes, cuando un trabajador de un taller mecánico fue ejecutado a balazos en plena jornada laboral, en la colonia Galeana.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 19:00 horas el sistema de emergencias C5 recibió llamadas alertando sobre detonaciones de arma de fuego en un negocio de reparación automotriz ubicado sobre la Avenida Madero Norte.

Al arribar, elementos de los tres niveles de gobierno localizaron dentro del taller “Auto Tronix” a un hombre tirado en el suelo, gravemente herido. Paramédicos de Rescate trataron de auxiliarlo, sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las múltiples heridas de bala.

Testigos señalaron que los agresores, quienes se desplazaban en dos motocicletas, irrumpieron en el lugar y dispararon contra la víctima para después huir con rumbo desconocido.

El fallecido, de aproximadamente 30 a 35 años, vestía pantalón de mezclilla azul, camisa gris y tenis negros; hasta el momento permanece en calidad de no identificado.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los estudios de ley.

