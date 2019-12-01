Asesinan a director de Tránsito Municipal de Culiacán en ataque armado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 10:48:36

Culiacán, Sinaloa, 5 de enero del 2026.- Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa, fue asesinado la mañana de este lunes tras ser víctima de un ataque armado en la sindicatura de Aguaruto.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario circulaba por el bulevar Adolfo López Mateos cuando sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones con rifles de alto poder. A consecuencia del ataque, el vehículo que conducía se impactó contra un poste.

Zazueta Lizárraga fue trasladado de emergencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.