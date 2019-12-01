Asesinan a director de Tránsito Municipal de Culiacán en ataque armado

Asesinan a director de Tránsito Municipal de Culiacán en ataque armado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 10:48:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, 5 de enero del 2026.- Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa, fue asesinado la mañana de este lunes tras ser víctima de un ataque armado en la sindicatura de Aguaruto.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario circulaba por el bulevar Adolfo López Mateos cuando sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones con rifles de alto poder. A consecuencia del ataque, el vehículo que conducía se impactó contra un poste.

Zazueta Lizárraga fue trasladado de emergencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policías de CDMX abaten a hombre que amagó a su esposa con arma de fuego
Acercan labor policial a más de tres mil 200 personas en Querétaro
Asesinan a director de Tránsito Municipal de Culiacán en ataque armado
Localizan sin vida a reo en Centro Penitenciario de Querétaro
Más información de la categoria
Maduro se declara inocente en EEUU; "Sigo siendo presidente", manifiesta en audiencia
Asesinan a director de Tránsito Municipal de Culiacán en ataque armado
Justicia de EEUU liga a Maduro con grupos criminales mexicanos y venezolanos
“Por ahora no tenemos pensado una llamada”: Claudia Sheinbaum tras amagos de Trump contra México
Comentarios