Aseguran toma clandestina en ducto de PEMEX en Tarímbaro, Michoacán

Tarímbaro, Michoacán, a 3 de octubre 2025.- Luego de que se localizara y asegurara una toma clandestina en un dicto de PEMEX, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal en Michoacán, dieron inició a una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de un delito cometido en materia de hidrocarburos.



De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado de la localización por personal de Salvaguarda Estratégica, de una toma clandestina hermética (niples soldados con válvulas de cierre rápido), en el ducto Salamanca – Morelia, localizadas en la comunidad de Santa Cruz, del municipio de Tarímbaro.



La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables de la sustracción ilegal de hidrocarburo que se contraen en la carpeta de investigación.



La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia vua,michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.