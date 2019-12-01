Aseguran toma clandestina en ducto de PEMEX en Tarímbaro, Michoacán

Aseguran toma clandestina en ducto de PEMEX en Tarímbaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 09:30:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tarímbaro, Michoacán, a 3 de octubre 2025.- Luego de que se localizara y asegurara una toma clandestina en un dicto de PEMEX, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal en Michoacán, dieron inició a una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de un delito cometido en materia de hidrocarburos.
 
De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado de la localización por personal de Salvaguarda Estratégica, de una toma clandestina hermética (niples soldados con válvulas de cierre rápido), en el ducto Salamanca – Morelia, localizadas en la comunidad de Santa Cruz, del municipio de Tarímbaro.
 
La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables de la sustracción ilegal de hidrocarburo que se contraen en la carpeta de investigación.  
 
La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia vua,michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman que árbitro asesinado en Apaseo el Alto, Guanajuato, era trabajador municipal 
Vinculan a proceso a sujeto que presuntamente golpeó a su madre en Jacona, Michoacán
Encuentran sin vida a ex rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala
Aprehenden a presunto responsable de robo de cableado a una empresa de telecomunicaciones, en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Congela Trump más de 2 mil mdd para Chicago por cierre de Gobierno
Huachicol fiscal deja daño de 600 mil millones de pesos al erario público en México
Zacatecas amanece con múltiples bloqueos y quema de vehículos
Identifican a muertos y detenidos en Zamora, Michoacán; de los siete, seis son menores de edad
Comentarios