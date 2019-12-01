Aseguran toma clandestina con más de 25 mil litros de huachicol, en Tlalnepantla; sospechosos se dan a la fuga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 12:47:27

Tlalnepantla, Estado de México, a 23 de marzo 2026.- Personal de seguridad federal localizó y aseguró una toma clandestina de gasolina ubicada dentro de un inmueble del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, donde encontraron al menos 25 mil litros de combustible.

De acuerdo con información oficial, el operativo se desarrolló en el número 18 de la avenida Río de los Remedios, en la colonia San Juan Ixhuatepec, un punto cercano al cruce con Durán Castro, donde el predio operaba aparentemente como almacén de plásticos y botellas PET.

Asimismo, se dio a conocer que la intervención fue encabezada por la Gerencia de Inteligencia Operativa Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones policiales del Edomex.

Según el comunicado, al ingresar al inmueble, los agentes localizaron una unidad con más de 25 mil litros de gasolina.

Cabe señalar que los uniformados lograron observar a varias personas sospechosas, quienes, al notar la presencia oficial huyeron por la parte trasera del inmueble y a través de las azoteas aledañas.