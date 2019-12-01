¿Aseguran que tienen secuestrado a un familiar tuyo? Conserva la calma y verifica

¿Aseguran que tienen secuestrado a un familiar tuyo? Conserva la calma y verifica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 10:10:03
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Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Escuchar llantos, gritos o una voz pidiendo ayuda durante una llamada no significa que un familiar se encuentre secuestrado. La Guardia Civil advierte que estos recursos pueden ser utilizados por extorsionadores para hacer creíble el engaño y conseguir que la víctima entregue dinero.

En esta modalidad, la persona que llama asegura tener retenido a un integrante de la familia y puede acompañar la amenaza con sonidos o la intervención de otra voz que simula estar en peligro. A partir de ese momento, condiciona su supuesta liberación al depósito, transferencia o entrega de una cantidad de dinero.

Ante esta situación, la prioridad es comprobar dónde se encuentra el familiar. Se recomienda terminar la llamada e intentar comunicarse directamente con él mediante otro teléfono o aplicación de mensajería; también se puede contactar a personas cercanas que puedan ayudar a confirmar su ubicación.

Si el familiar no responde en el primer intento, esto no confirma un secuestro. Antes de realizar cualquier pago, es importante agotar otras formas de contacto y evitar seguir las instrucciones proporcionadas durante la llamada.

La prevención también comienza en casa. Acordar entre familiares una forma de comunicarse ante una emergencia, mantener actualizados los números de contacto y establecer una palabra o pregunta que únicamente conozcan personas cercanas puede facilitar la verificación ante una llamada de este tipo.

La Guardia Civil recuerda que el 089 se encuentra disponible para realizar denuncias anónimas y recibir orientación. A través de la campaña Cuelga, verifica y marca 089, se fortalecen las acciones para prevenir la extorsión y brindar a la ciudadanía herramientas para reconocer sus distintas modalidades.

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