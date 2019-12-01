Aseguran más de mil 200 paquetes de estupefacientes, en Sonora; hay un detenido

Fecha: 23 de Agosto de 2025
San Luis Río Colorado, Sonora, a 23 de agosto 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal detuvo aseguró mil 201 paquetes de un estupefaciente sintético en polvo y detuvo a un hombre que los transportaba, en un punto de revisión en San Luis Río Colorado, Sonora.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch a través de un comunicado en sus redes sociales.

Además, el funcionario federal detalló que en el operativo participó personal de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según información oficial, en un punto de inspección en San Luis Río Colorado, los efectivos detectaron un tráiler acoplado a una caja seca, el cual al ser revisado, notaron irregularidades y modificaciones en la parte del techo de la caja, por lo que le realizaron una revisión.

Como resultado de la búsqueda, hallaron los paquetes confeccionados en plástico negro que contenían en su interior una sustancia con las características de la cocaína. 

El conductor de la unidad de carga fue detenido y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

