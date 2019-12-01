Aseguran más de 74 mil litros de huachicol durante operativos en Coahuila y Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 13:48:07

Ciudad de México, a 3 de diciembre 2025.- Personal de Seguridad federal decomisó más de 74 mil litros de hidrocarburo robado, también conocido como huachicol, en operativos realizados en los estados de Coahuila y Jalisco.

Lo anterior se dio a conocer en el informe de acciones relevantes del Gabinete de Seguridad federal, correspondiente al martes 2 de diciembre de 2025.

Según la información oficial, en el municipio de Jiménez, Coahuila, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y Ejército Mexicano realizaron el cateo de una gasolinera, en donde fueron decomisados un total de 39 mil 783 litros de huachicol, dos bombas despachadoras de combustible y dinero en efectivo.

Mientras tanto, en Degollado, Jalisco, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizaron e inhabilitaron cuatro tomas clandestinas.

En dicha acción operativa las fuerzas federales recuperaron 34 mil 500 litros de gasolina, además de un centro de acopio, trece contenedores y dos mil 750 metros de manguera alta presión.