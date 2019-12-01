Asegura la Policía Morelia motocicleta con reporte de robo en Ejidal Tres Puentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 12:10:18

Morelia, Michoacán, 3 de diciembre del 2025- Como resultado de acciones de prevención del delito y vigilancia, oficiales de Policía Morelia localizaron una motocicleta que contaba con reporte de robo, hechos registrados sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Ejidal Tres Puentes.

Sobre el particular se informó que al llevar a cabo la verificación correspondiente, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo vigente.

Con base en lo anterior la unidad fue asegurada y puesto a disposición de la autoridad competente para los fines legales conducentes.

Los oficiales resguardaron la zona y coordinaron el traslado de la motocicleta al corralón.