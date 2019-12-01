Agricultores retoman casetas en 7 estados; protestan contra Ley de Aguas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 10:47:23
Ciudad de México, a 3 de diciembre 2025.- Agricultores de siete estados de la República retomaron los bloqueos carreteros, para manifestar su inconformidad con la Ley de Aguas Nacionales.

Cabe señalar que, desde el mediodía del 2 de diciembre se puso en marcha la Gran Caravana de Tractores por el Agua desde Perote, Veracruz, rumbo a la Ciudad de México.

Hasta el momento se reportan bloqueos en:

  • Aguascalientes
  • Chihuahua
  • Jalisco
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Zacatecas

Mientras tanto en Chihuahua, los productores también efectúan bloqueos en la aduana de Jerónimo y el cruce en Tornillo, donde impiden el paso de autobuses que transportan mercancías.

Jorge Gutiérrez, de la asociación Agricultores Unidos de Chihuahua, advirtió que las movilizaciones llegarán “hasta donde tope” si no se frena la discusión de la Ley de Aguas.

