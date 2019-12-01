Arriba García Harfuch a Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 13:54:58
Uruapan, Michoacán, a 3 de diciembre 2025.- Con la finalidad de tratar temas de seguridad, analizar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y programas sociales, este miércoles arribó a esta ciudad Omar García Harfuch,
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Al respecto se informó que este día, en medio de un impresionante operativo de seguridad, el funcionario federal arribó al cuartel de la Guardia Nacional, ubicado en la carretera Uruapan-Paracho.

Se espera que en esta visita se traen temas de seguridad aplicados en esta zona y el estado de
Michoacán en general.

Así mismo se revisan los avances de la investigación del homicidio de Carlos Manzo, donde hasta el momento han sido requeridos nueve involucrados, quienes ya están vinculados a proceso.

