Godoy, Bojórquez y Zarza componen terna femenina para encabezar la FGR; Ernestina la favorita

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 14:24:13

Ciudad de México, 3 de diciembre del 2025.- El Senado de la República recibió este miércoles la terna presidencial con las candidatas para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR): Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho; Maribel Bojórquez Beltrán; y Luz María Zarza Delgado.

Las tres aspirantes comparecerán hoy mismo ante el pleno, donde deberán responder a tres rondas de preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios.

Posteriormente, se realizará la votación en urnas, en la que la nueva fiscal deberá ser elegida por mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes de los senadores presentes.

Godoy Ramos se desempeñó previamente como fiscal de la Ciudad de México. Maribel Bojórquez Beltrán es abogada con trayectoria en materia penal y administrativa, y ha ocupado diversos cargos en dependencias federales.

Por su parte, Luz María Zarza Delgado fue consejera jurídica en el Estado de México y es especialista en derecho administrativo y constitucional.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó a través de sus redes sociales que la Cámara Alta ya recibió el oficio enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la propuesta para cubrir la vacante dejada tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Destacó que la terna está integrada por tres mujeres con sólida experiencia en el ámbito jurídico y servicio público, quienes deberán comparecer antes de que el pleno elija a la próxima titular de la FGR, cargo que se ejercerá por un periodo de nueve años.