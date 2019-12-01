Lo matan frente a su hijo en Puebla; se habría tratado de un ajuste de cuentas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 11:52:07

Puebla, Puebla, 3 de diciembre del 2025.- Durante la mañana del miércoles, un hombre fue asesinado a balazos frente a su hijo en el Infonavit La Margarita, en la ciudad de Puebla.

Según los primeros reportes, la víctima fue identificada como Carlos Alberto, alias “El Titos”, de 34 años de edad.

Se narró que el hombre había salido de su domicilio, en la Plaza del Herrero, para llevar a su hijo a la escuela cuando un sujeto robusto, que portaba casco de motociclista, se acercó, le dijo unas palabras y después le disparó en al menos cuatro ocasiones.

Familiares solicitaron apoyo a los servicios de emergencia; sin embargo, aunque paramédicos arribaron al sitio, el hombre ya no contaba con signos vitales; a pesar de la movilización policiaca, el agresor logró escapar.

De manera extraoficial, se señaló que “El Titos” era conocido en la zona y presuntamente contaba con antecedentes penales.

El área quedó asegurada por autoridades municipales, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares, confirmó que el homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas.