Emiten Alerta Amber por Maritza Natalia y Sofía Camila, hijas de mujer asesinada en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 10:09:34

Morelia, Michoacán, 3 de diciembre del 2025.– Las pequeñas Maritza Natalia y Sofía Camila, hijas de la joven encontrada asesinada el pasado 29 de noviembre en Uruapan, Michoacán, cuentan ya con reporte de búsqueda a través de Alerta Amber.

Su madre, Maritza Espino Ponce, de 28 años, también estaba reportada como desaparecida desde el 24 de noviembre de 2025, fecha en la que tuvo su último contacto con un familiar.

Fue localizada sin vida dentro de un tambo de plástico abandonado en el río Santa Bárbara, a la altura del Camino Real a Santa Catarina, en la colonia 18 de Marzo.

El cuerpo presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego y fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde familiares confirmaron su identidad. Entre sus señas particulares destacaban tres tatuajes: el nombre “Natalia” en el antebrazo derecho; las iniciales “D.M.B.J.” y el nombre “LUIS” en el dorso izquierdo.

El 1 de diciembre, las autoridades emitieron las Alertas Amber correspondientes para localizar a sus hijas. De acuerdo con las fichas oficiales, sus características son:

Maritza Natalia, 4 años:

Piel moreno claro

Cara ovalada

Frente mediana

Cabello crespo, mediano, castaño

Cejas semiarqueadas, separadas, semipobladas

Ojos grandes

Sofía Camila D.E., 6 años:

Piel blanca

Cara redonda

Frente amplia

Cabello crespo, largo, castaño

Cejas semiarqueadas y separadas

Ojos grandes color café

Según el reporte, ambas fueron vistas por última vez el 24 de noviembre de 2025, alrededor de las 09:30 horas, en la colonia Centro de Uruapan. Desde entonces se desconoce su paradero, y las autoridades advierten que existe riesgo para su integridad, pues podrían ser víctimas de un delito.