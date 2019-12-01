Emiten Alerta Amber por Maritza Natalia y Sofía Camila, hijas de mujer asesinada en Uruapan

Emiten Alerta Amber por Maritza Natalia y Sofía Camila, hijas de mujer asesinada en Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 10:09:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 3 de diciembre del 2025.– Las pequeñas Maritza Natalia y Sofía Camila, hijas de la joven encontrada asesinada el pasado 29 de noviembre en Uruapan, Michoacán, cuentan ya con reporte de búsqueda a través de Alerta Amber.

Su madre, Maritza Espino Ponce, de 28 años, también estaba reportada como desaparecida desde el 24 de noviembre de 2025, fecha en la que tuvo su último contacto con un familiar.

Fue localizada sin vida dentro de un tambo de plástico abandonado en el río Santa Bárbara, a la altura del Camino Real a Santa Catarina, en la colonia 18 de Marzo.

El cuerpo presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego y fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde familiares confirmaron su identidad. Entre sus señas particulares destacaban tres tatuajes: el nombre “Natalia” en el antebrazo derecho; las iniciales “D.M.B.J.” y el nombre “LUIS” en el dorso izquierdo.

El 1 de diciembre, las autoridades emitieron las Alertas Amber correspondientes para localizar a sus hijas. De acuerdo con las fichas oficiales, sus características son:

Maritza Natalia, 4 años:

  • Piel moreno claro

  • Cara ovalada

  • Frente mediana

  • Cabello crespo, mediano, castaño

  • Cejas semiarqueadas, separadas, semipobladas

  • Ojos grandes

Sofía Camila D.E., 6 años:

  • Piel blanca

  • Cara redonda

  • Frente amplia

  • Cabello crespo, largo, castaño

  • Cejas semiarqueadas y separadas

  • Ojos grandes color café

Según el reporte, ambas fueron vistas por última vez el 24 de noviembre de 2025, alrededor de las 09:30 horas, en la colonia Centro de Uruapan. Desde entonces se desconoce su paradero, y las autoridades advierten que existe riesgo para su integridad, pues podrían ser víctimas de un delito.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirma la FGE, no hubo muertos tras accidente de Panindícuaro, Michoacán; hay dos heridos graves 
Asegura la Policía Morelia motocicleta con reporte de robo en Ejidal Tres Puentes
Lo matan frente a su hijo en Puebla; se habría tratado de un ajuste de cuentas
Emiten Alerta Amber por Maritza Natalia y Sofía Camila, hijas de mujer asesinada en Uruapan
Más información de la categoria
Lo matan frente a su hijo en Puebla; se habría tratado de un ajuste de cuentas
Agricultores retoman casetas en 7 estados; protestan contra Ley de Aguas
Emiten Alerta Amber por Maritza Natalia y Sofía Camila, hijas de mujer asesinada en Uruapan
Capturan a objetivo prioritario en Tijuana, Baja California; estaría vinculado a los Beltrán Leyva
Comentarios