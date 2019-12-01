Confirma la FGE, no hubo muertos tras accidente de Panindícuaro, Michoacán; hay dos heridos graves 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 12:28:39

Panindícuaro, Michoacán, a 3 de diciembre 2025.- Luego de que se concluyeran las actuaciones periciales en el sitio del accidente en la autopista México-Guadalajara (Occidente), autoridades de la FGE confirmaron que no hay víctimas mortales tras el percance, hay dos heridos graves.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, a la altura del kilómetro 307, se registró un choque entre un camión que transportaba sandías, un camión de carga que transportaba electrodomésticos, un camión tipo rabón que llevaba medicamentos, un tráiler tipo full de doble remolque (desconociéndose la carga) y un taxi, todos se incendiaron.

Fue al concluir con las actuaciones periciales que se confirmó que no había decesos sólo dos personas lesionadas de gravedad.

Hechos anteriores que son materia de investigación para deslindar responsabilidades.