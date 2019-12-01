Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo en Sahuayo, Michoacán

Sahuayo, Michoacán, 21 de agosto del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Contra el Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo.

Sobre el particular se informó que personal de la Policía de Investigación (PDI) especializado en delitos de alto impacto se constituyó en un inmueble en Sahuayo, donde procedió a ejecutar la diligencia, ello al existir datos que lo relacionaban en la comisión de hechos constitutivos de delitos.

En el lugar se localizaron un vehículo marca Jeep, línea Grand Cherokee, con reporte de robo del 12 de noviembre de 2018; una camioneta marca Nissan, tipo Pick Up doble cabina, color gris, con reporte de robo del 5 de julio de 2013 en Jalisco; una camioneta marca Ford, tipo F150, color gris, con reporte de robo del 20 de diciembre de 2015 en la entidad; y un automóvil marca Honda, línea Accord, color guinda, con reporte de robo del 15 de diciembre de 2021, en la misma entidad.

Las unidades y el inmueble fueron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su procedencia.