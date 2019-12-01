Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo en Sahuayo, Michoacán

Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo en Sahuayo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 10:57:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Sahuayo, Michoacán, 21 de agosto del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Contra el Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo.

Sobre el particular se informó que personal de la Policía de Investigación (PDI) especializado en delitos de alto impacto se constituyó en un inmueble en Sahuayo, donde procedió a ejecutar la diligencia, ello al  existir datos que lo relacionaban en la comisión de hechos constitutivos de delitos.

En el lugar se localizaron un vehículo marca Jeep, línea Grand Cherokee, con reporte de robo del 12 de noviembre de 2018;  una camioneta marca Nissan, tipo Pick Up doble cabina, color gris, con reporte de robo del 5 de julio de 2013 en Jalisco; una camioneta marca Ford, tipo F150, color gris, con reporte de robo del 20 de diciembre de 2015 en la entidad; y un automóvil marca Honda, línea Accord, color guinda, con reporte de robo del 15 de diciembre de 2021, en la misma entidad.

Las unidades y el inmueble fueron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su procedencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán detienen a tres personas relacionadas en secuestro y extorsión de agricultor
Ultimó a tiros a un hombre y lesionó a otro en el año 2019 en Uruapan; ahora fue sentenciado a más de 52 años de prisión
Dos elementos de Tránsito y Vialidad bajo investigación por corrupción en Celaya
Recibió a su hijo que estaba en custodia de su padre y ya no lo regresó; ya fue detenida en Morelia
Más información de la categoria
Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar
Hallan fosa clandestina en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; fiscalía duda de versión de madres buscadoras
Dan 131 años de prisión a secuestrador y homicida de hija de la activista Miriam Rodríguez
Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo en Sahuayo, Michoacán
Comentarios