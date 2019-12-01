Aseguran camionetas robadas y cargadas con precursores químicos en Turicato, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 16:41:37

Turicato, Mich., a 2 de marzo de 2026.– En medio de la oscuridad de una zona rural de Turicato, el hallazgo de vehículos robados que transportaban precursores químicos sacudió a las autoridades y encendió las alertas de seguridad en Michoacán de Ocampo.

Dos camionetas de la marca Volkswagen, abandonadas como si hubieran sido dejadas a toda prisa, fueron localizadas en una brecha de terracería. Ambas contaban con reporte de robo, pero lo verdaderamente alarmante estaba en su interior.

Dentro de los vehículos, elementos de la Defensa encontraron diez bidones de plástico color café, cada uno con capacidad de 20 litros, repletos de un líquido de tonalidad oscura. El olor era inconfundible: fuertes aromas asociados a precursores químicos, sustancias comúnmente ligadas a la elaboración de drogas sintéticas.

Como si el escenario no fuera ya suficientemente perturbador, también se halló un paquete con vegetal verde seco, con todas las características de la marihuana, reforzando los recientes aseguramientos de precursores y estupefacientes.

El aseguramiento fue realizado por personal del Ejército, quien dejó los vehículos y su contenido a disposición de la autoridad competente mediante un informe policial homologado.