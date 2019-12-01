Aprehende Policía Morelia a presunto ladrón de un negocio en la Prados Verdes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 14:02:21

Morelia, Michoacán, a 7 de febrero 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal de la Policía Morelia, luego de recibir una reporte de robo en la colonia Prados Verdes, se logró la detención del presunto facineroso.

De acuerdo con los informes emitidos por la dependencia encargada de la seguridad en la captura del estado, elementos de la corporación llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la referida colonia.

En un momento determinado recibieron el reporte de un robo en un negocio de la zona por lo que acompañados de personal de seguridad privada iniciaron la búsqueda del delincuente.

Minutos después se logró la detención del presunto, mismo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.