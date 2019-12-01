Aseguran bodega con hidrocarburo ilícito en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 11:58:10
Celaya, Guanajuato, a 18 de octubre 2025.- Un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales permitió el aseguramiento de una bodega presuntamente utilizada para el almacenamiento ilegal de hidrocarburos en la colonia Ciudad Industrial de Celaya, en el estado de Guanajuato.

La acción se llevó a cabo como parte de una diligencia judicial solicitada por el Ministerio Público Federal, con la intervención de la Comisaría de Investigación de Campo y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), ambas adscritas a la Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y Seguridad Física de PEMEX.

El operativo se originó tras labores de análisis e inteligencia efectuadas en la carretera federal Villagrán–Celaya, lo que permitió ubicar el inmueble señalado. En el lugar se aseguró un contenedor metálico con capacidad de 30 mil litros, que contenía líquido con características propias de hidrocarburo, además de otros indicios que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal.

De acuerdo con la autoridad estatal, este aseguramiento forma parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), cuyo objetivo es combatir el robo y almacenamiento ilícito de combustibles para debilitar las economías criminales en la región.

