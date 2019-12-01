Pide Antonio Soto que Órganos Electorales regulen encuestas de Morena: "No me presto a una farsa"

Morelia, Michoacán, a 9 de enero del 2026.- Antonio Soto Sánchez, titular de la Secretaría del Migrante de Michoacán, hizo un llamado para regular la elaboración de encuestas utilizadas por los partidos políticos, principalmente de Morena para la selección de candidatos, advirtiendo que el método actual fomenta la inequidad y la simulación.

Soto Sánchez criticó la falta de seriedad en los ejercicios demoscópicos internos, señalando que "cada quien trae bajo el brazo su encuesta" y que el resultado a menudo obedece a quién paga, no al apoyo real en territorio.

"El que paga gana", sentenció el funcionario, quien considera que las encuestas se están utilizando como "medios de propaganda que solamente confunden a la población."

El funcionario estatal propuso que, independientemente del método (convención o consulta directa), los procesos de selección de candidatos a diputados, gobernadores o senadores deben ser supervisados y regulados por los órganos electorales (federales y estatales). El objetivo para garantizar que las encuestadoras sean serias y profesionales, y no se preste a favoritismos o se utilice a militantes como "sparring" o elementos de relleno en ternas simuladas.

Soto, quien manifestó su interés en participar en el proceso de 2027, fue enfático al declarar: "Yo no me presto a una farsa y a una simulación." Subrayó que, como militante con más de tres décadas de lucha por la democracia, exige respeto a su trayectoria y un procedimiento transparente y claro, en lugar de quedar excluido por no ser "fundador," del partido guinda.