Aseguran arsenal en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 08:59:59

Uruapan, Michoacán, a 26 de octubre 2026.— Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal de la Guardia Civil y Ejército Mexicano, se localizó y aseguró un campamento utilizado para actividades ilícitas, en una zona rural del municipio, en el sitio se aseguraron dos armas de fuego, 261 cartuchos útiles, ocho cargadores, chalecos balísticos, equipo táctico y una motocicleta.

Al respecto se informó que dicho hallazgo fue el resultado de recorridos de prevención y vigilancia realizados por elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano.

En el sitio, los agentes localizaron el armamento y los demás objetos, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para integrar las investigaciones correspondientes.

No se precisó la comunidad donde se encontraba el campamento, no hubo personas detenidas durante la intervención.