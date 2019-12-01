Emiten sentencia de 80 años de prisión a dos responsables de secuestro agravado en Uruapan, Michoacán 

Uruapan, Michoacán, a 26 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó sentencia condenatoria de 80 años de prisión para cada uno de los responsables del delito de secuestro agravado, cometido contra un hombre; hechos ocurridos en julio de 2023.

Sobre el particular se informó que se trata de José “N” y Juan “N”, quienes fueron encontrados penalmente responsables de privar de la libertad a la víctima, quien posteriormente fue localizada sin vida.

De acuerdo con las investigaciones, el 20 de julio de 2023, aproximadamente a las 9:30 horas, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Ejército Mexicano, en Uruapan, cuando los ahora sentenciados arribaron al lugar, y mediante el uso de un arma de fuego, lo obligaron a salir del inmueble. Posteriormente, ambos responsables lo subieron a un vehículo de alquiler, propiedad de la víctima, y se retiraron con rumbo a la zona conocida como Camino Viejo a Tejerías.

Al día siguiente, el agraviado fue localizado en un camino de terracería de la zona de Caltzontzin-La Cofradía, con diversas lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, mismas que le ocasionaron la muerte.

Derivado de las investigaciones realizadas, el Ministerio Público reunió los elementos de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad penal de José “N” y Juan “N” en el delito de secuestro agravado, y durante la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial impuso a cada uno una pena de 80 años de prisión, así como una multa individual de 2 millones 489 mil 280 pesos.