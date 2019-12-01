“Revientan” palenque clandestino en Lagunillas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 09:39:24

Lagunillas, Michoacán, a 26 de octubre 2026.— Elementos de la Guardia Civil, desarticularon un palenque clandestino sobre el Libramientos de esta localidad.

Al respecto se informó que un reporte ciudadano alertó sobre la actividad y movilizó a elementos de la Guardia Civil, así como a policías municipales de Lagunillas, Pátzcuaro y Huiramba, quienes acudieron al lugar para verificar lo que ocurría.

Tras constatar la falta de autorizaciones, los uniformados suspendieron el evento y procedieron a desalojar a los asistentes. No se precisó cuántas personas se encontraban en el recinto ni quién organizaba las peleas.

De acuerdo con la información oficial, la intervención formó parte de las acciones del Plan Michoacán. No se informó sobre personas detenidas, animales asegurados o el decomiso de dinero durante el operativo.