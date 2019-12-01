Transportistas se concentran en el Estadio Morelos; prevén salir entre las 9:30 y las 10:00 horas

Transportistas se concentran en el Estadio Morelos; prevén salir entre las 9:30 y las 10:00 horas
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 09:49:00
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Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.— Transportistas comenzaron a concentrarse en el Estadio Morelos, en Morelia, para participar en una movilización que se tenía prevista a las 8:00 horas. Sin embargo, los choferes y sus unidades continúan llegando al punto de reunión, por lo que se prevé que la protesta salga entre las 9:30 y las 10:00 horas.

El recorrido se realizará por el periférico, sin bloquear la circulación, aseguró un representante del sector. También se organizan movilizaciones en Lázaro Cárdenas y Uruapan.

“Siempre ha sido la idea de CANACAR no afectar. Se estuvo dialogando por muy buen tiempo; se ha estado dialogando con todas las autoridades, pero ya se llegó a un punto en que sí hay mesas de diálogo, sí nos escuchan, pero no se toman medidas, no hay resultados”, dijo Roberto Yáñez Aguilar 
delegado en Morelia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

Explicó que el paro no implica el cierre de carreteras. Algunos transportistas dejarían de trabajar y otros permanecerían detenidos en patios.

“La idea no es bloquear, no afectar, afectar lo menos posible a la ciudadanía y a los usuarios de carreteras”, sostuvo.

En Michoacán, la organización estima que la movilización podría involucrar alrededor de 10 mil unidades de pequeñas, medianas y grandes empresas, así como de los llamados hombres-camión, precisó el delegado.

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