Asegura la GC madera talada clandestinamente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 09:44:03

Maravatío, Michoacán, a 26 de octubre 2026.— Elementos de la Guardia Civil aseguraron más de 54 metros cúbicos de madera de pino y dos camiones de carga fueron asegurados tras detectarse irregularidades en los documentos con los que se pretendía acreditar la procedencia legal y el traslado del producto forestal.

Al respecto se informó que como resultado operativos contra la tala ilegal llevados a cabo en ambos municipios, llevados a cabo por la Guardia Civil, la Guardia Nacional y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) permitieron la revisión de los cargamentos.

Al verificar la documentación de los cargamentos, los agentes encontraron inconsistencias que derivaron en el aseguramiento de la madera y de las unidades que la transportaban.

Los dos camiones y el producto forestal quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal.