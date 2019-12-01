Detienen a ladrón que se cubría el rostro con bolsas de plástico para cometer los robos en Monterrey, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 15:38:34

Monterrey, Nuevo León, a 27 de octubre de 2025.- Un asaltante, que se dedicaba a robar tiendas de conveniencia con el rostro cubierto con bolsas de plástico, fue detenido por la Policía Municipal de Monterrey.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron en la colonia Antonio I Villareal, donde el sujeto amagó a empleados de un establecimiento con un arma blanca y robó la cantidad de 430 pesos.

Elementos policiacos realizaban un recorrido por la zona, cuando un empleado del establecimiento salió pidiendo que detuvieran al sujeto que iba corriendo y que acaba de asaltarlos. Por lo que al comenzar a perseguirlos, lograron aprehenderlo en el cruce de Ejército Constitucionalista y Plan de Guadalupe.

El hombre fue identificado como Jaime Alberto "N", de 37 años de edad, quien ya había robado anteriormente en ese mismo negocio los días 4, 14 y 15 de octubre, y entraba con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico y amenazaba a los empleados con un cuchillo para quitarles el dinero que había en la caja.

Tras su captura, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Policía de Monterrey, que será quien determine su situación jurídica.