Aseguran 500 dosis de estupefaciente en Morelia, Michoacán; hay un detenido

Morelia, Michoacán, 7 de septiembre del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, aseguraron más de 500 dosis de metanfetamina y detuvieron a un hombre.

Sobre el particular se informo que tras la recepción de una denuncia ciudadana que señalaba la posible comisión de conductas ilícitas en un inmueble de la calle Acalpican, colonia Ciudad Jardín, esta Fiscalía Especializada inició con las actuaciones y obtuvo una orden de cateo, obsequiada por un Juez de Control.

Al lugar se trasladó personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, apoyado por elementos de la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, que inspeccionó el lugar y aseguró 50 bolsas de plástico que contenían sustancia cristalina granulosa con las características de la metanfetamina, equivalente a 550 dosis.

En el sitio se encontraba Israel “N”, de 29 años, quien fue detenido por su posible participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.