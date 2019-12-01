Aseguran 35 kilos de estupefacientes sintéticos, armamento pesado y dos vehículos, en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 08:50:03

Uruapan, Michoacán, 18 de octubre de 2025.- Personal de Seguridad de los tres niveles de gobierno aseguró aproximadamente 35 kilogramos de estupefacientes y dos vehículos, uno de los cuales contaba con reporte de robo.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía local, encontraron en aparente estado de abandono dos camionetas de las marcas Jeep y Dodge con mensajes alusivos a una orgaización criminal.

En su interior fueron localizados dos botes plásticos con aproximadamente 35 kilogramos de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina, así como un aditamento lanzagranadas y dos cargadores.

Se dio a conocer que lo asegurado será puesto a disposición de la autoridad competente.