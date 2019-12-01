Aseguran 35 kilos de estupefacientes sintéticos, armamento pesado y dos vehículos, en Uruapan, Michoacán

Aseguran 35 kilos de estupefacientes sintéticos, armamento pesado y dos vehículos, en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 08:50:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 18 de octubre de 2025.- Personal de Seguridad de los tres niveles de gobierno aseguró aproximadamente 35 kilogramos de estupefacientes y dos vehículos, uno de los cuales contaba con reporte de robo.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía local, encontraron en aparente estado de abandono dos camionetas de las marcas Jeep y Dodge con mensajes alusivos a una orgaización criminal.

En su interior fueron localizados dos botes plásticos con aproximadamente 35 kilogramos de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina, así como un aditamento lanzagranadas y dos cargadores. 

Se dio a conocer que lo asegurado será puesto a disposición de la autoridad competente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran bodega con hidrocarburo ilícito en Celaya, Guanajuato
Vuelca auto en la carretera a Tequisquiapan
Arde vehículo en el libramiento Surponiente de Corregidora, Querétaro
En Morelia, Michoacán GC desactiva 2 explosivos improvisados en manifestación de normalistas
Más información de la categoria
Tensión en Salvador Escalante, Michoacán: Habitantes bloquean acceso a Santa Clara del Cobre por misteriosa desaparición de un vecino
Exjugador de Tigres entre los detenidos por ataque que dejó dos agentes de Tránsito muertos en Culiacán, Sinaloa
Riña en penal de Aguaruto deja un muerto, tres heridos y un explosivo asegurado en Culiacán, Sinaloa
¡Michoacán apunta a la gloria en la Copa OXXO! Fiscalía estatal y SIE buscan coronarse como campeones en Monterrey
Comentarios