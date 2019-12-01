Aseguran 25 máquinas tragamonedas en Nayarit

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 08:12:01

Tecuala, Nayarit, a 12 de septiembre 2025.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que en un operativo efectuado el pasado 9 de septiembre, personal de la Décima Zona Militar aseguró 25 máquinas tragamonedas en Tecuala, Nayarit.

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que la operación se ejecutó en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE), además de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana estatal y municipal (SSPC).

“(La acción tuvo el objetivo) de neutralizar áreas donde la delincuencia organizada establece lugares de acercamiento a la población, las cuales son presuntamente empleadas como puntos de reclutamiento”, se apuntó en la nota de prensa.

De igual forma, la Marina indicó que las máquinas incautadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación.