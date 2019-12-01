Aseguran 1.6 millones de litros de huachicol en Silao, Guanajuato; dan golpe de 30 mdp al crimen

Aseguran 1.6 millones de litros de huachicol en Silao, Guanajuato; dan golpe de 30 mdp al crimen
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 07:21:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Silao, Guanajuato, a 20 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal y estatal aseguró 1.6 millones de litros de combustible, delito también conocido como huachicol, en el municipio de Silao, Guanajuato.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz de la entidad informó de dicho decomiso fue llevado a cabo en un predio ubicado sobre la carretera Silao–San Felipe.

“En una acción conjunta y legalmente sustentada entre autoridades federales y estatales, se llevó a cabo el mayor aseguramiento de hidrocarburos registrado en un solo evento en la historia del estado de Guanajuato”, se apuntó en la nota.

Asimismo, se detalló que el decomiso de huachicol en Silao se originó a partir de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia policial.

“Durante la diligencia, las autoridades aseguraron un millón 675 mil litros de hidrocarburos, cuyo valor estimado supera los 30 millones de pesos conforme a los precios de referencia actuales. El total se desglosa principalmente en 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo”, indicó la autoridad de Guanajuato.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente en Zitácuaro, Michoacán deja dos muertos
Detienen a 6 en Acapulco; estarían relacionados con ataque que dejó 3 agentes federales heridos
Balean a dos en la 28 de octubre de Uruapan, Michoacán
Caen 6 en Chiapas en posesión de arsenal; afirman ser miembros de organización criminal de Sinaloa
Más información de la categoria
Detienen a 6 en Acapulco; estarían relacionados con ataque que dejó 3 agentes federales heridos
Caen 6 en Chiapas en posesión de arsenal; afirman ser miembros de organización criminal de Sinaloa
Aseguran 1.6 millones de litros de huachicol en Silao, Guanajuato; dan golpe de 30 mdp al crimen
Alertan por nueva estafa en WhatsApp: el virus “SORVEPOTEL” roba datos personales y financieros
Comentarios