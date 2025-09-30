Alertan por nueva estafa en WhatsApp: el virus “SORVEPOTEL” roba datos personales y financieros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 21:19:07

Ciudad de México, 19 de octubre del 2025.- Las estafas por WhatsApp continúan en aumento, y expertos en ciberseguridad advierten sobre un nuevo malware denominado “SORVEPOTEL”, capaz de robar información personal y financiera de los usuarios.

De acuerdo con Trend Micro Inc., la amenaza se propaga mediante un mensaje que incluye un archivo ZIP adjunto con nombres similares a “RES-20250930_112057.zip” o “ORCAMENTO_114418.zip”.

Al abrir el archivo, el virus infecta el dispositivo y, si la sesión de WhatsApp Web está activa, la utiliza para enviar mensajes maliciosos a otros contactos.

Los especialistas recomiendan estar alerta ante señales como mensajes enviados automáticamente, actividad inusual en la cuenta, archivos desconocidos descargados o lentitud repentina en el navegador.

En caso de detectar comportamiento extraño, se aconseja cerrar todas las sesiones de WhatsApp Web, no abrir archivos sospechosos y mantener actualizado el antivirus para evitar el robo de datos personales.

