Se encuentra delicada de salud, busca a su familia

Se encuentra delicada de salud, busca a su familia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 17:43:19
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Uruapan, Michoacán, a 2 de octubre de 2026.- Se solicita de su amable colaboración para localizar a los familiares de una mujer de la tercera edad que ingresó al área de urgencias del Hospital General de Uruapan en estado grave a causa de una aparente intoxicación.

El reporte preliminar indica que la paciente llegó al nosocomio alrededor de las 16:00 horas a bordo de una ambulancia del DIF Municipal, luego de que los paramédicos atendieran un llamado de emergencia al número 911 que alertaba sobre una persona inconsciente en las instalaciones de Burger King.

Testigos de los hechos señalaron que la mujer se encontraba acompañada por un hombre, quien se alejó del sitio y se llevó las pertenencias de la adulta mayor justo cuando ella comenzó a perder el conocimiento, momento en el cual los comensales  solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Ante la gravedad de su estado de salud, se hace un llamado urgente a sus familiares para que acudan a las instalaciones del Hospital General (hospital regional) en San Francisco Uruapan, al oriente de la ciudad.

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