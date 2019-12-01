Asegura el Ejército un arsenal en Zinapécuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 12:09:50

Zinapécuaro, Michoacán, a 27 de octubre 2026.- Elementos del Ejército Mexicano aseguraron en la localidad de Bocaneo, perteneciente a este municipio, un arsenal.

Al respecto se informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en esta zona.

En un momento determinado, bajo condiciones no precisadas, los soldados aseguraron una ametralladora, tres rifles de asalto, ocho cargadores y 190 cartuchos, abandonados.

Finalmente lo asegurado quedo a disposición de la autoridad correspondiente, para los efectos de ley.