Detienen a tres personas presuntas responsables de la desaparición de una mujer y violencia familiar

Detienen a tres personas presuntas responsables de la desaparición de una mujer y violencia familiar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 12:02:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre 2026.- Marycruz “N”, Luis Miguel “N” y Alejandro “N”, quienes son señalados de su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de desaparición cometida por particulares y violencia familiar, en agravio de una mujer y su hijo, ocurridos en Morelia, fueron aprehendidos por la FGE.

Sobre el particular se informó, que con base en las indagatorias, en junio de 2023, María Guadalupe “N” ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación, acompañada de su hijo, entonces de 11 años. Durante su estancia, presuntamente fue privada de la libertad, incomunicada y sometida a violencia física y psicológica.

El 9 de julio de 2025, el cuerpo de la mujer fue localizado oculto en un tinaco situado en la azotea del inmueble. Asimismo, se recabaron datos de prueba de posibles actos de maltrato contra el niño.

Derivado de lo anterior, la Fiscalía Especializada solicitó de un Juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión, que fueron concedidas y ejecutadas por agentes investigadores. 

Las tres personas quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional, que resolverá su situación jurídica.

Más información de la categoria
Asaltan a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; le quitan 93 mil pesos
La GC frustra 4 secuestros virtuales; ponen a salvo a cinco personas
Por allanar vivienda en Morelia, Michoacán, detienen a tres personas
Detienen a tres personas presuntas responsables de la desaparición de una mujer y violencia familiar
Más información de la categoria
Detención de ex secretario de Finanzas no mancha administración pública de Michoacán, afirma gobernador
Barragan quien más conoce Morelia: morelianos
De Michoacán a Edomex entre mansiones, lujo y extorsión; Caen exfuncionario y toda su familia por red que suplantaba a Gobernadores, Ministros y hasta funcionarios de Presidencia con IA
“La Plaga Naranja”; develan estatua de Trump desnudo frente al Parlamento Europeo