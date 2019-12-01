Detienen a tres personas presuntas responsables de la desaparición de una mujer y violencia familiar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 12:02:52

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre 2026.- Marycruz “N”, Luis Miguel “N” y Alejandro “N”, quienes son señalados de su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de desaparición cometida por particulares y violencia familiar, en agravio de una mujer y su hijo, ocurridos en Morelia, fueron aprehendidos por la FGE.

Sobre el particular se informó, que con base en las indagatorias, en junio de 2023, María Guadalupe “N” ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación, acompañada de su hijo, entonces de 11 años. Durante su estancia, presuntamente fue privada de la libertad, incomunicada y sometida a violencia física y psicológica.

El 9 de julio de 2025, el cuerpo de la mujer fue localizado oculto en un tinaco situado en la azotea del inmueble. Asimismo, se recabaron datos de prueba de posibles actos de maltrato contra el niño.

Derivado de lo anterior, la Fiscalía Especializada solicitó de un Juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión, que fueron concedidas y ejecutadas por agentes investigadores.

Las tres personas quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional, que resolverá su situación jurídica.