Arrollan a un hombre en el Centro de Cuitzeo, Michoacán; pierde la vida

Arrollan a un hombre en el Centro de Cuitzeo, Michoacán; pierde la vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 19:00:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cuitzeo, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser atropellado en el centro del municipio de Cuitzeo, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Madero y Emiliano Zapata, habían arrollado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrollan a un hombre en el Centro de Cuitzeo, Michoacán; pierde la vida
FGE de Michoacán no descarta móvil político en asesinato de Carlos Manzo, aclara Torres Piña
Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera
Invita la Policía Morelia a no vender ni comprar pirotecnia; es ilegal y pone en riesgo a la ciudadanía
Más información de la categoria
Niños y crimen: el asesinato de Carlos Manzo pone en relieve el reclutamiento de menores en Michoacán
FGE de Michoacán no descarta móvil político en asesinato de Carlos Manzo, aclara Torres Piña
Mexicanos pagarán 30 mil millones en 2026 por capricho de AMLO: 96 de cada 100 pesos para que opere el Tren Maya saldrán de las arcas públicas
Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera
Comentarios