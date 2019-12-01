Arrollan a un hombre en el Centro de Cuitzeo, Michoacán; pierde la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 19:00:35

Cuitzeo, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser atropellado en el centro del municipio de Cuitzeo, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Madero y Emiliano Zapata, habían arrollado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.