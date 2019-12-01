Arrollan a peatón en Villas del Pedregal; responsable se dio a la fuga

Arrollan a peatón en Villas del Pedregal; responsable se dio a la fuga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 12:38:23
Morelia, Michoacán, a 25 de agosto 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital resultó un hombre el cual fue atropellado en calles del fraccionamiento Villas del Pedregal, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que sobre la avenida Metales, habían atropellado a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre de unos 50 años que estaba herido, mismo que fue enviado a un nosocomio para su atención médica.

Es de mencionar que el responsable del atropellamiento se dio a la fuga.

