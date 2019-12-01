Arrestan a presunto violador de su sobrina de 7 años en Zitácuaro, Michoacán

Arrestan a presunto violador de su sobrina de 7 años en Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 13:38:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, 14 de agosto del 2025.- Juan Carlos “N”, quien es señalado de su posible participación en el delito de violación equiparada agravada, cometido en perjuicio de su sobrina en el municipio de Zitácuaro, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) se logró establecer que el detenido durante varias ocasiones agredió sexualmente a la niña, de 7 años de edad; además de que en febrero pasado, Juan Carlos “N”, aprovechando la confianza de la familia, ingresó a la habitación de la víctima y repitió estos actos. 

De estos hechos tuvo conocimiento la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que recabó datos de prueba de la posible participación de Juan Carlos “N” en el delito, quien fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión. 

El detenido quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere en el Centro Penitenciario local, a efecto de que le sea resuelta su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Riña familiar termina en tragedia: niño de 9 años muere al defender a su madre en Tarandacuao, Guanajuato
FGE de Querétaro ejecuta cateo en plaza comercial La Campana 
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Ultiman a director del penal de La Toma en Córdoba, Veracruz
Más información de la categoria
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Trump va por cabezas del crimen en Michoacán: Ofrece EEUU 26 millones de dólares por los 5 mayores capos de la entidad
54 menores de edad fueron asesinados durante el Ciclo Escolar 2024-2025 en Michoacán: Erik Avilés
Padre de familia ultima a su hijo de 9 años con un machete y deja gravemente herida a su esposa en Guanajuato; está prófugo
Comentarios