Arrestan a presunto violador de su sobrina de 7 años en Zitácuaro, Michoacán

Zitácuaro, Michoacán, 14 de agosto del 2025.- Juan Carlos “N”, quien es señalado de su posible participación en el delito de violación equiparada agravada, cometido en perjuicio de su sobrina en el municipio de Zitácuaro, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) se logró establecer que el detenido durante varias ocasiones agredió sexualmente a la niña, de 7 años de edad; además de que en febrero pasado, Juan Carlos “N”, aprovechando la confianza de la familia, ingresó a la habitación de la víctima y repitió estos actos.

De estos hechos tuvo conocimiento la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que recabó datos de prueba de la posible participación de Juan Carlos “N” en el delito, quien fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere en el Centro Penitenciario local, a efecto de que le sea resuelta su situación jurídica.