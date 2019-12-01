Arrestan a presunto violador de su hijastra de 17 años en Zacapu, Michoacán

Arrestan a presunto violador de su hijastra de 17 años en Zacapu, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 11:33:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), arrestaron a José Luis “N”, acusado de violar a su hijastra de 17 años en el municipio de Zacapu, Michoacán.

De acuerdo con la investigación realizada, el pasado 16 de mayo, la víctima se encontraba en su domicilio, en compañía de su padrastro, quien la atacó sexualmente.

Dichos actos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional de Zamora, donde se dio inicio con las investigaciones y se estableció la identidad y posible participación de José Luis “N” en el delito, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra, la cual fue otorgada. 

En cumplimiento a dicho mandato judicial, se llevó a cabo la detención del investigado, por lo que fue trasladado al Centro Penitenciario local, donde se resolverá su situación jurídica.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan a presunto violador de su hijastra de 17 años en Zacapu, Michoacán
Con impacto de bala, localizan a hombre sin vida en estacionamiento de la colonia López Mateos de Morelia, Michoacán
Trágico accidente en la carretera Mérida-Campeche deja al menos 15 personas sin vida
Bombardean a jornaleros en límites de Michoacán con Jalisco: Matan a un menor y hieren a dos de sus compañeros
Más información de la categoria
Arrestan a presunto violador de su hijastra de 17 años en Zacapu, Michoacán
Con impacto de bala, localizan a hombre sin vida en estacionamiento de la colonia López Mateos de Morelia, Michoacán
En Michoacán, seguimos los pasos de Sheinbaum, afirma gobernador
Nuevo acelerador lineal, fortalece lucha contra el cáncer en Michoacán: SSM
Comentarios