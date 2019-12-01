Arrestan a presunto violador de su hijastra de 17 años en Zacapu, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 11:33:55

Zamora, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), arrestaron a José Luis “N”, acusado de violar a su hijastra de 17 años en el municipio de Zacapu, Michoacán.

De acuerdo con la investigación realizada, el pasado 16 de mayo, la víctima se encontraba en su domicilio, en compañía de su padrastro, quien la atacó sexualmente.

Dichos actos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional de Zamora, donde se dio inicio con las investigaciones y se estableció la identidad y posible participación de José Luis “N” en el delito, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra, la cual fue otorgada.

En cumplimiento a dicho mandato judicial, se llevó a cabo la detención del investigado, por lo que fue trasladado al Centro Penitenciario local, donde se resolverá su situación jurídica.