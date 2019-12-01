Arrestan a presunto homicida de un hombre en Penjamillo, Michoacán

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- David “N”, quienes señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de David B., ocurrido en el municipio de Penjamillo, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación el 4 de febrero del 2000, la víctima se encontraba en la banqueta de la calle principal de la localidad de Zerecuato, en compañía de sus dos hijos menores de edad, cuando fue sorprendido por dos hombres entre ellos el ahora detenido.

Luego de ser levantado de la banqueta, el detenido lo tomó de las manos y lo agredió físicamente, lo que provocó que cayera al piso y comenzara a sangrar. Posteriormente, tras recibir atención médica la víctima perdió la vida.

Estos hechos fueron investigados por la Fiscalia Regional de La Piedad, que logró establecer la identidad y posible participación de David “N”, por lo que se solicitó una orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y cumplimentada.