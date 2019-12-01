"Detención de quienes participan en delitos es fundamental para frenar su repetición": Iovan Elías Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:09:16

Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Iovan Elías Pérez Hernández, señaló que mientras las personas involucradas en conductas delictivas no sean detenidas, la actividad ilícita continuará generándose, lo que representa un reto para las estrategias de seguridad en la entidad.

“El comportamiento predice el comportamiento, pero la reincidencia se mantiene independientemente de las condiciones legales, por lo que la detención de quienes participan en delitos es fundamental para frenar su repetición”.

Esto, luego de que Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, propuso excluir el narcomenudeo (así como la defraudación fiscal) del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México.

Pérez Hernández reconoció que la eliminación del delito de narcomenudeo como figura penal podría complicar las labores de seguridad.

Aclaró que, aunque no está familiarizado con los detalles de cómo se aplicará la medida, podría implicar que ciertos casos se procesen en la justicia civil en lugar de la penal, dependiendo del volumen o cantidad de sustancias.

“Independientemente de la vía legal que se adopte, la actividad debe ser sancionada para evitar que se perpetúe”.

Enfatizó que las estrategias de seguridad requieren un marco legal claro que permita actuar de manera efectiva contra quienes reinciden en conductas ilícitas.

“La discusión sobre la clasificación del narcomenudeo abre un debate sobre la coordinación entre autoridades civiles y penales para garantizar que los delitos sean castigados”.