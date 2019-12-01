Arrestan a Hernán "N", líder del crimen y exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López; fue detenido en Paraguay, informa Omar García Harfuch

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025.- En cumplimiento con la política de cero tolerancia a la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, fuerzas federales realizaron un operativo conjunto que derivó en la detención de Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, señalado como líder de la organización criminal conocida como La Barredora, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch a través de su cuenta de X.

La acción fue encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con Harfuch, la detención se logró gracias a la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el CNI, así como al intercambio de información establecido en la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Cabe señalar que Hernán “N” contaba con una orden de aprehensión desde el pasado mes de febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco, asimismo, tenía una Notificación Roja emitida por Interpol México desde el 17 de julio de 2025.

El Gobierno de México agradeció de manera especial la colaboración de las autoridades de la República de Paraguay, cuyo apoyo fue clave para concretar la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el mandato del senador morenista Adán Augusto López.