Arrestan a chofer que intentó ganarle el paso al tren en el Estado de México tras una semana prófugo; su imprudencia causó 10 muertes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 14:44:10
Morelia, Michoacán, 14 de septiembre de 2025.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron en Morelia a Gustavo Alfredo “N”, chofer del autobús de la línea Herradura de Plata que se impactó contra un tren el pasado 8 de septiembre en la carretera federal Maravatío-Atlacomulco, en el municipio de Atlacomulco.

El accidente ocurrió cuando la unidad de doble piso intentó ganarle el paso al tren, lo que resultó en tragedia, al confirmarse la muerte de 10 personas y 55 personas más heridas.

Tras confirmarse que el conductor no figuraba entre los lesionados ni fallecidos, autoridades comenzaron su intensiva búsqueda.

Finalmente el chofer fue detenido este domingo y enfrentará cargos por homicidio y lesiones.

