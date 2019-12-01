Arresta SSP a presunto asaltante de tiendas OXXO en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 08:46:03

Morelia, Michoacán, 3 de octubre del 2025.- Un sujeto que es señalado de ser el presunto responsable de asaltos a tiendas de conveniencia y al cual se le aseguraron varias dosis de droga, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en esta ciudad de Morelia.

Sobre el particular se informó que a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) se iniciaron los trabajos pertinentes para dar con el responsable de estos asaltos cometidos en las últimas dos semanas, lo que permitió efectuar el aseguramiento del hombre en cuestión.

La detención se realizó en las inmediaciones de la calle Sinaloa, de la colonia Isaac Arriaga. En el hecho le fueron decomisadas 20 dosis de sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes por la portación de sustancias ilícitas y su probable responsabilidad en diversos robos a tiendas de conveniencia.