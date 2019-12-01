León, Guanajuato, a 17 de noviembre 2026.- Una joven estuvo a punto de ser atropellada durante la realización de arrancones clandestinos, luego de que el conductor de un automóvil Challenger blanco perdió el control mientras realizaba peligrosas maniobras conocidas como “donas”, a escasos centímetros de las personas que presenciaban el espectáculo.

El incidente ocurrió durante la madrugada del lunes y quedó grabado en video. En las imágenes se observa cómo el vehículo se descontrola y golpea a una joven que se encontraba a la orilla del lugar grabando las maniobras, provocando que cayera sobre el pavimento y quedara a punto de ser arrollada.

Pese al peligro que representan estas prácticas y a los operativos implementados por las autoridades para inhibirlas, los arrancones ilegales continúan reuniendo a decenas de espectadores, quienes permanecen cerca de los vehículos sin contar con medidas de protección.