Arde la carretera Morelia – Pátzcuaro, Michoacán: quema de tráilers y vehículos baleados desata operativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 08:50:23

Pátzcuaro, Mich., a 17 de octubre de 2025.- La violencia volvió a sacudir la región lacustre de Michoacán durante la madrugada de este viernes, cuando integrantes de la delincuencia organizada incendiaron tres tráilers sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de Bonilla, dejando las unidades completamente calcinadas y el tránsito bloqueado por varias horas.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue alrededor de las primeras horas del día cuando automovilistas alertaron al número de emergencias sobre varios vehículos en llamas sobre la cinta asfáltica. Personal de bomberos municipales se trasladó al sitio y logró sofocar el fuego, aunque las unidades de carga quedaron reducidas a chatarra.

Tras confirmar el hecho, agentes de la policía municipal notificaron a las autoridades ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones en el lugar.

Los elementos de la Unidad de Atención Inmediata de la FGE constataron que los tres tráilers, dispuestos a manera de bloqueo, fueron completamente consumidos por el fuego, impidiendo obtener datos de identificación o procedencia.

Paralelamente, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i)reportó otro incidente sobre la carretera Pátzcuaro – San Juan Tumbio, donde se localizaron dos vehículos con impactos de arma de fuego: un Tsuru particular y un autobús de pasajeros. En el sitio se encontraron varios casquillos percutidos, sin que se hallaran personas heridas o fallecidas.

Ambos automotores fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía para continuar con las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con estos hechos, que se suman a una serie de ataques y bloqueos registrados en la zona durante las últimas semanas.

Autoridades estatales mantienen operativos interinstitucionales para restablecer la seguridad y garantizar la libre circulación en los tramos afectados de la Morelia – Pátzcuaro.