Aprehenden en Morelia, Michoacán a un docente de primaria, presunto responsable de acoso sexual

Aprehenden en Morelia, Michoacán a un docente de primaria, presunto responsable de acoso sexual
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:33:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Edwin Elías “N”, por su probable responsabilidad en el delito de acoso sexual, cometido en agravio de una alumna de primaria, fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sobre el particular se intromisión que con base en los datos de prueba, a principios del pasado mes de noviembre, el detenido -quien se desempeñaba como profesor de la niña de 11 años- habría iniciado conductas de acoso, hechos que se repitieron en al menos tres ocasiones.

Derivado de la denuncia presentada y de las diligencias realizadas por el Ministerio Público, se reunieron los elementos necesarios para solicitar la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada. 

El presunto responsable fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, a fin de que se determine su situación legal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán bajo fuego: Caen 28 personas con bombas caseras, armas y vehículos en mega operativo federal
Localizan camioneta abandonada con tres cadáveres adentro en las inmediaciones del fraccionamiento Arco San Pedro de Morelia, Michoacán 
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aprehenden en Morelia, Michoacán a un docente de primaria, presunto responsable de acoso sexual
Más información de la categoria
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aplazan audiencia intermedia del caso Vero Huante por inasistencia del abogado de la contraparte por gripe
Bloqueo en Zacapu: Regidores de diversas fracciones denuncian ante el TEEMICH al secretario del Ayuntamiento por negar sesión para revisar el Presupuesto de Egresos
Fueron 25 reos de alto nivel en Uruapan los reubicados a penales federales, confirma Bedolla
Comentarios