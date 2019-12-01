Aprehenden en Morelia, Michoacán a un docente de primaria, presunto responsable de acoso sexual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:33:35

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Edwin Elías “N”, por su probable responsabilidad en el delito de acoso sexual, cometido en agravio de una alumna de primaria, fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sobre el particular se intromisión que con base en los datos de prueba, a principios del pasado mes de noviembre, el detenido -quien se desempeñaba como profesor de la niña de 11 años- habría iniciado conductas de acoso, hechos que se repitieron en al menos tres ocasiones.

Derivado de la denuncia presentada y de las diligencias realizadas por el Ministerio Público, se reunieron los elementos necesarios para solicitar la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada.

El presunto responsable fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, a fin de que se determine su situación legal.