Aprehenden en Morelia a presuntas secuestradoras de un hombre; el delito se cometió en Guanajuato

Aprehenden en Morelia a presuntas secuestradoras de un hombre; el delito se cometió en Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 11:13:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 7 de diciembre del 2025.- América Daniela “N” y Kendra Daniela “N”, quienes son señaladas de ser las presuntas responsables de la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un hombre, en el estado de Guanajuato, fueron aprehendidas tras trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, en atención a una solicitud de colaboración de su homóloga en Guanajuato.

Sobre el particular se informó que con base en la información proporcionada por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, derivado de las investigaciones se estableció que el pasado 6 de octubre, en el municipio de Salamanca, la víctima fue privada de su libertad y trasladada a un inmueble ubicado en la localidad de La Tinaja, donde ambas detenidas habrían facilitado la comisión del delito, por lo que se ejerció acción penal en su contra y se solicitó la respectiva orden de aprehensión.

Tras la solicitud de colaboración y con base en actos de investigación, la FGE logró establecer que América Daniela “N” y Kendra Daniela “N” se encontraban en el municipio de Morelia, donde fueron detenidas por elementos de la Policía de Investigación en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Luego de ser certificadas médicamente, las investigadas fueron entregadas a personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a efecto de que sea resuelta su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden en Morelia a presuntas secuestradoras de un hombre; el delito se cometió en Guanajuato
Golpe a organización delictiva jalisciense en Chiapas: Harfuch confirma captura de 12 presuntos delincuentes en San Cristóbal de las Casas
Aseguran 300 kilogramos de estupefaciente en Los Mochis, Sinaloa; hay dos detenidos
Tragedia en Hidalgo: muere exalcalde de Santiago de Anaya junto a su madre tras sufrir accidente vial
Más información de la categoria
Gobierno de Michoacán despliega atención integral a víctimas en Coahuayana: Raúl Zepeda
Golpe a organización delictiva jalisciense en Chiapas: Harfuch confirma captura de 12 presuntos delincuentes en San Cristóbal de las Casas
Desastre en el Louvre: inundación por tuberías en mal estado destruye obras y documentos históricos
Enrique Peña Nieto regresa a México; visita a su familia
Comentarios