Aprehenden en Morelia a presuntas secuestradoras de un hombre; el delito se cometió en Guanajuato

Morelia, Michoacán, 7 de diciembre del 2025.- América Daniela “N” y Kendra Daniela “N”, quienes son señaladas de ser las presuntas responsables de la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un hombre, en el estado de Guanajuato, fueron aprehendidas tras trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, en atención a una solicitud de colaboración de su homóloga en Guanajuato.

Sobre el particular se informó que con base en la información proporcionada por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, derivado de las investigaciones se estableció que el pasado 6 de octubre, en el municipio de Salamanca, la víctima fue privada de su libertad y trasladada a un inmueble ubicado en la localidad de La Tinaja, donde ambas detenidas habrían facilitado la comisión del delito, por lo que se ejerció acción penal en su contra y se solicitó la respectiva orden de aprehensión.

Tras la solicitud de colaboración y con base en actos de investigación, la FGE logró establecer que América Daniela “N” y Kendra Daniela “N” se encontraban en el municipio de Morelia, donde fueron detenidas por elementos de la Policía de Investigación en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Luego de ser certificadas médicamente, las investigadas fueron entregadas a personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a efecto de que sea resuelta su situación jurídica.