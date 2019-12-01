Quitan la vida a tres mujeres en el Fraccionamiento Villas de San José de Zamora, Michoacán

Quitan la vida a tres mujeres en el Fraccionamiento Villas de San José de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 21:52:03
Zamora, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- La noche de este domingo se registró un ataque armado dentro de una vivienda del Fraccionamiento Villas de San José, el saldo fue de tres mujeres sin vida, al momento se desconoce el móvil del crimen.

Lo anterior se registró en el inmueble marcado con el número 27, del Circuito Las Villas, área que fue resguardada por elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional.

Al lugar llegaron paramédicos de Rescate, quienes confirmaron el deceso de las hermanas Karina Guadalupe y Aneli B., E., de 30 y 24 años de edad, además auxiliaron a Edith S., C., de 28 años de edad, quien fue llevada a un nosocomio, pero falleció en el área de urgencias a bordo la ambulancia.

Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Agentes Ministeriales se dieron cita al lugar y tras procesar la escena del crimen, recolectaron varios casquillos percutidos, los cadáveres fueron llevados al Semefo para los estudios correspondientes e integraron la carpeta de investigación.

Noventa Grados
