Camioneta involucrada en explosión en Coahuayana ingresó por Colima, confirma Fiscal

Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre del 2025.- El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que la camioneta Dakota color negro en que se trasladaban los explosivos detonados el pasado sábado a las afueras de la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana, ingresó a la entidad por el estado de Colima cerca de las 8:30 am por la carretera 200.

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que habría cruzado el puente Coahuayana aproximadamente a esa hora, con registro de llegada a la comunidad de San Vicente cerca de las 8:35 horas, después avanzó al kiosko para llegar a la glorieta de San Vicente aproximadamente a las 9:30 horas.

Sin embargo, la detonación de los explosivos se registró hasta las 11 horas con 40 minutos.

Torres Piña comentó que la FGE trasladó elementos de las fiscalías regionales de Lázaro Cárdenas y Coalcomán, así como un equipo especializado en investigación post blast (después de una explosión) encabezados por el Vicefiscal de Investigación en Inteligencia, el Coordinador de la Policía de la Investigación y el Coordinador de Servicios Periciales.

Apuntó que continúan los trabajos en el lugar de los hechos y se mantiene la comunicación con Omar García Harfuch y Ernestina Godoy Ramos, titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (SSPC y FGR).

Asimismo, apuntó que hay personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para la atención a las víctimas indirectas.