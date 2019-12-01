Accidente en la autopista México-Puebla, deja el saldo de una persona fallecida y 33 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 22:04:21

Ixtapaluca, Estado de México, a 7 de diciembre de 2025.- Un choque entre un camión de pasajeros y un tráiler en la autopista México–Puebla, dejó como saldo una persona fallecida y 33 heridos, la mañana de este domingo, a la altura de la comunidad de Río Frío, en Ixtapaluca.

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, el conductor del autobús que transportaba a un grupo de excursionistas, habría perdido el control al descender la pendiente que conduce hacia la caseta de San Marcos Huixtoco, impactándose contra la parte trasera de un tractocamión.

En el lugar falleció un pasajero, mientras que 33 más resultaron lesionados; ocho se reportan en estado grave y 25 con heridas menores.

Paramédicos de Capufe, Cruz Roja, Protección Civil estatal y municipal, arribaron al sitio para brindar atención y trasladar a los heridos a distintos hospitales, entre ellos la Clínica 71 del IMSS, el Hospital Militar de Temamatla y el Hospital Leona Vicario.

La Guardia Nacional, división Carreteras cerró temporalmente la circulación para permitir las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.