No hay víctimas civiles entre los fallecidos por explosión en Coahuayana, confirma Segob
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 18:42:22
Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre del 2025.- El secretario de Gobierno en Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que no hay personas civiles entre las víctimas lamentables de la explosión registrada el pasado sábado a las afueras de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

En conferencia de prensa, el encargado de la política interna de la entidad señaló que solo hay dos civiles heridos que ya reciben atención médica y están fuera de peligro, dijo.

Por su parte, el Fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó que hubo cinco muertos: dos en el lugar de los hechos, dos más en el Hospital de Coahuayana y uno más en el traslado a Morelia. También se contabiliza a siete personas heridas.

Tres de las cinco víctimas mortales forman parte de la Policía Comunitaria, sus cuerpos ya fueron identificados y entregados a sus familiares. Las dos restantes aún no han sido identificadas, aunque se presume que uno de ellos podría ser el conductor del vehículo.

Agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo ya la investigación, será a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que se llevará el caso e integrarán la carpeta de investigación por sus características.

